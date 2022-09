Νέα επίθεση Eρντογάν κατά της Ελλάδας: «Αν συνεχίσετε θα τελειώσει η υπομονή μας»

«Αυτό που λέω δεν κινείται στη σφαίρα της φαντασίας. Όταν λέμε ότι μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, όταν έρθει η ώρα, το εννοούμε» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι καλό σημάδι για την Ελλάδα να κάνει αυτά τα βήματα. Γιατί; Έχουν αυτά τα νησιά, έχουν βάσεις σε αυτά τα νησιά, και αν συνεχιστούν οι παράνομες απειλές από εδώ, υπάρχει τέλος στην υπομονή. Όταν έρθει το τέλος της υπομονής, το τέλος της υπομονής είναι η ειρήνη. Από τη στιγμή που βλέπουμε τη σωτηρία, πιστεύω ότι το ξέρει και η Ελλάδα. Εκείνη την ώρα θα έρθει η ώρα και θα γίνουν τα απαραίτητα. Το κλείδωμα ραντάρ είναι ότι, η λήψη αυτών των βημάτων δεν είναι καλός οιωνός. », ισχυρίστηκε ο Ερντογάν.

President Erdogan in Sarajevo:

- Greece harbours some illegitimate threats against us

- If these threats continue, it will end our patience

- When the time comes, we will do what is necessary pic.twitter.com/j5fTzISUg3