Νέα επίθεση Ερντογάν: Κομπάρσος των ξένων δυνάμεων η Ελλάδα

«Ξέρουμε τα παιχνίδια που παίζονται σε βάρος μας με την Ελλάδα. Θα πούμε «ναι» στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ μόλις αυτές οι χώρες απαλλαγούν από τους τρομοκράτες του PKK. Αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα σε κάποιες χώρες της ΕΕ, όπου οι τρομοκράτες του PKK διαδηλώνουν στους δρόμους».

«Βρεθήκαμε στη Σμύρνη και με αφορμή την άσκηση Efes 2022 και στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο σε αυτούς που πρέπει. Συναντήσαμε και τις τοπικές οργανώσεις μας στη Σμύρνη. Γνωρίζουμε και έχουμε αντιληφθεί το παιχνίδι που παίζεται εναντίον της χώρας μας, και αφήνουν την Ελλάδα πάνω που γίνεται κακομαθημένη και πάλι όπως και στο παρελθόν» δήλωσε ο κ. Ερντογάν.

Και ανέφερε προκλητικά: «Το πρόβλημα είναι πως η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται αυτό το παιχνίδι ή οικειοθελώς έχει αναλάβει τον ρόλο του κομπάρσου σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρετε πως στα γυρίσματα ταινιών οι κομπάρσοι είναι αυτοί που κουράζονται περισσότερο, φθείρονται και σπάνε τα χέρια και τα πόδια τους. Όμως στη σκηνή δεν εμφανίζεται το όνομα τους ούτε οι ίδιοι. Στο παρελθόν αυτό συνέβη στην Ελλάδα και αν επιμείνει στο ίδιο λάθος θα συμβεί ακριβώς αυτό και πάλι».

«Αν η Ελλάδα δεν αλλάξει μυαλά θα υποστεί καταστροφές όπως και στο παρελθόν», ανέφερε στην ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Erdogan at AK Party meeting:

- We're aware of games being played against us with Greece

- We'll approve Sweden, Finland's NATO bids once they rid of PKK terrorists

- We're faced with same issue in some EU countries with PKK terrorists marching on their streets pic.twitter.com/y942fVCyP5