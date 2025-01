Νέα επίθεση Μασκ σε Τριντό – Ο Τραμπ παίζει… βιολί ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός παραιτείται

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο Μασκ τρολάρει τον Τριντό δημοσιεύοντας ένα βίντεο με δηλώσεις του δεύτερου από την παραίτησή του, στο οποίο έχει προστεθεί ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να... παίζει βιολί.

Νωρίτερα, στην ξεκάθαρη τοποθέτηση του Τζάστιν Τριντό, ότι ο Καναδάς δεν θα γίνει μέρος των ΗΠΑ, ο Ίλον Μασκ προχώρησε σε προσωπικές επιθέσεις, θέλοντας να υποβαθμίσει τον ίδιο τον Καναδό πρωθυπουργό.

Ειδικότερα έγραψε προς τον Τριντό στο «X»: «Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες» θέλοντας να τον εξισώσει με έναν κυβερνήτη μιας αμερικανικής πολιτείας και να υποβαθμίσει τα λεγόμενά του, καθώς ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία.

Ο Τζάστιν Τριντό τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα να γίνει ο Καναδάς μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας ωφελούνται από το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και εταίρος ασφάλειας ο ένας για τον άλλον».

