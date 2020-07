Νέα επίθεση Νιλ Γιανγκ κατά Τραμπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αλλάζω γνώμη και θα καταθέσω μήνυση εναντίον του Τραμπ», γράφει. «Επανεξέταση. Το κοιτάζω ξανά. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που πρέπει να λάβουμε υπόψη και αρχικά αποφάσισα να μην συνεχίσω. Αλλά τότε ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε τους κακοποιούς με στολή να κατέβουν στους δρόμους μας. Η απόφασή του. Το διέταξε ο ίδιος. Όλα αυτά τα DJT».

«Ο Τραμπ δεν σέβεται τον στρατό μας», συνεχίζει. «Τώρα σκοπεύει να τους κατεβάσει στους δρόμους της Αμερικής κατά των νομοταγών πολιτών για μια πολιτική παρωδία ενορχηστρωμένη από έναν αμφισβητούμενο πρόεδρος... Αυτοί είναι κακοποιοί χωρίς ταυτότητες που πυροβολούν Αμερικανούς στους δρόμους. Δεν είναι η αστυνομία μας. Η αστυνομία μας πρέπει να συλλάβει αυτούς τους ανεκπαίδευτους κακοποιούς για παράβαση των νόμων μας».

Neil Young revealed that he may take legal action after all against Donald Trump for using his music at rallies. https://t.co/LrYInAw3lj