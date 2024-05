Νέα επίθεση σε βάρος πολιτικού στη Γερμανία: Γερουσιαστής του SPD στο Βερολίνο δέχτηκε επίθεση στο κεφάλι

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ένας άνδρας την χτύπησε στο κεφάλι και τον λαιμό με μια τσάντα που περιείχε κάτι σκληρό και μετά τράπηκε σε φυγή. Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η Γκίφαϊ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για λίγη ώρα για να αντιμετωπιστεί ο πόνος.

Berlin senator and former city mayor Franziska Giffey became the latest victim in a string of attacks on German politicians when a man struck her from behind with a heavy object in a local library, according to a police statement https://t.co/Enoey1BQbC