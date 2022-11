Νέα επίθεση των Ρώσων στο Κίεβο, ένας νεκρός - Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη, μπαράζ εκρήξεων - Βίντεο

"Οι Ρώσοι τρομοκράτες διεξήγαγαν μια νέα σχεδιασμένη επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη", δήλωσε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρίας Κιρίλο Τιμόσενκο.

Όπως είπε, η κατάσταση στην πρωτεύουσα Κίεβο, που επλήγη από πολλούς πυραύλους, είναι "εξαιρετικά δύσκολη". "Επιβλήθηκαν ωράρια ειδικών έκτακτων διακοπών ρεύματος", πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε από την πλευρά του πως τουλάχιστον τρεις ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κτίρια κατοικιών.

"Στη συνοικία Πετσέρσκ, σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν από πύραυλο, οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα ενός ανθρώπου", δήλωσε στο Telegram.

"Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη", πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από συναγερμό για αεροπορικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στους ηγέτες της ομάδας των χωρών της G20 που συναντώνται στο Μπαλί.

Πιο συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στη σύνοδο κορυφής της G20 μέσω βιντεοσύνδεσης, τάχθηκε υπέρ της παράτασης «επ’ αόριστον» της συμφωνίας που επιτρέπει εξαγωγές σιτηρών από τα λιμάνια της χώρας του στη Μαύρη Θάλασσα, η ισχύς της οποίας εκπνέει την Παρασκευή.

«Η πρωτοβουλία μας για τις εξαγωγές σιτηρών αξίζει να παραταθεί επ’ αόριστον, ανεξαρτήτως του πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», είπε ο κ. Ζελένσκι στη συνεδρίαση των ηγετών, κεκλεισμένων των θυρών, στη σύνοδο κορυφής. Πρότεινε επίσης η συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν το Κίεβο και η Μόσχα με μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας, και επέτρεψε να εξαχθούν κάπου 10 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, να επεκταθεί σε ακόμη δυο ουκρανικά λιμάνια.

Παράλληλα, στην παρέμβασή του ο κ. Ζελένσκι έκρινε πως «είναι ώρα» να τερματιστεί ο «καταστροφικός» πόλεμος της Ρωσίας.

«Είμαι πεισμένος πως είναι η ώρα, αυτή τη στιγμή, (ότι) ο καταστροφικός πόλεμος της Ρωσίας πρέπει και μπορεί να τερματιστεί», ότι πρέπει να «αποκατασταθεί η ειρήνη», είπε ο αρχηγός του κράτους.

Πρότεινε παράλληλα να προωθηθεί ανταλλαγή «όλων» των αιχμαλώτων πολέμου της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους κατήγγειλε «τις παλαβές απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων» από τη ρωσική πολιτική ηγεσία, επιμένοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει «καμιά δικαιολογία για εκβιασμούς» αυτής της φύσης, απευθυνόμενος στη «G19» - προφανώς αποκλείοντας τη Ρωσία.

«Η Ρωσία απάντησε στην δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20»

"Περίπου εκατό πύραυλοι εκτοξεύθηκαν (...) από την Κασπία Θάλασσα, τη (ρωσική) περιοχή Ροστόφ" και επίσης "από τη Μαύρη Θάλασσα", δήλωσε ο Γιούρι Ιγκνάτ στην ουκρανική τηλεόραση, διευκρινίζοντας πως "μέχρι τώρα, δεν έχει καταγραφεί η χρήση επιθετικών drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών)".

« Η Ρωσία απάντησε στην δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20 με μια νέα πυραυλική επίθεση. Πιστεύει κανείς ότι το Κρεμλίνο θέλει πραγματικά την ειρήνη; Θέλει υποταγή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι τρομοκράτες πάντα χάνουν» έγραψε στο Twitter, ο επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών Άντριι Γιερμάκ.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από τις πυραυλικές επιθέσεις επλήγησαν δύο κτίρια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

"Τουλάχιστον οι μισοί κάτοικοι του Κιέβου είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη "μαζική επίθεση ρωσικών πυραύλων", ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

"Στην πρωτεύουσα, τουλάχιστον οι μισοί κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα", έγραψε στο Telegram. "(Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης) προκάλεσε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία", κυρίως στο Κίεβο, "για να εξισορροπήσει το δίκτυο".

Russian missiles hit civilian building downtown Kyiv. Two of missiles have just flown over our Kyiv School of Economics building. When Russia looses on the battlefield, they attack civilians. P.S. Please support our school bomb shelters program at https://t.co/hGy9Tl623bpic.twitter.com/bLD6B0LYMJ