Νέα επίθεση των Ρώσων στο Κίεβο - Mπαράζ εκρήξεων - Βίντεο

Πιο συγκεκριμένα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στη σύνοδο κορυφής της G20 μέσω βιντεοσύνδεσης, τάχθηκε υπέρ της παράτασης «επ’ αόριστον» της συμφωνίας που επιτρέπει εξαγωγές σιτηρών από τα λιμάνια της χώρας του στη Μαύρη Θάλασσα, η ισχύς της οποίας εκπνέει την Παρασκευή.

«Η πρωτοβουλία μας για τις εξαγωγές σιτηρών αξίζει να παραταθεί επ’ αόριστον, ανεξαρτήτως του πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», είπε ο κ. Ζελένσκι στη συνεδρίαση των ηγετών, κεκλεισμένων των θυρών, στη σύνοδο κορυφής. Πρότεινε επίσης η συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν το Κίεβο και η Μόσχα με μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας, και επέτρεψε να εξαχθούν κάπου 10 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, να επεκταθεί σε ακόμη δυο ουκρανικά λιμάνια.

Παράλληλα, στην παρέμβασή του ο κ. Ζελένσκι έκρινε πως «είναι ώρα» να τερματιστεί ο «καταστροφικός» πόλεμος της Ρωσίας.

«Είμαι πεισμένος πως είναι η ώρα, αυτή τη στιγμή, (ότι) ο καταστροφικός πόλεμος της Ρωσίας πρέπει και μπορεί να τερματιστεί», ότι πρέπει να «αποκατασταθεί η ειρήνη», είπε ο αρχηγός του κράτους.

Πρότεινε παράλληλα να προωθηθεί ανταλλαγή «όλων» των αιχμαλώτων πολέμου της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους κατήγγειλε «τις παλαβές απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων» από τη ρωσική πολιτική ηγεσία, επιμένοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει «καμιά δικαιολογία για εκβιασμούς» αυτής της φύσης, απευθυνόμενος στη «G19» - προφανώς αποκλείοντας τη Ρωσία.

«Η Ρωσία απάντησε στην δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20»

« Η Ρωσία απάντησε στην δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20 με μια νέα πυραυλική επίθεση. Πιστεύει κανείς ότι το Κρεμλίνο θέλει πραγματικά την ειρήνη; Θέλει υποταγή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι τρομοκράτες πάντα χάνουν» έγραψε στο Twitter, ο επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών Άντριι Γιερμάκ.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από τις πυραυλικές επιθέσεις επλήγησαν δύο κτίρια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Russian missiles hit civilian building downtown Kyiv. Two of missiles have just flown over our Kyiv School of Economics building. When Russia looses on the battlefield, they attack civilians. P.S. Please support our school bomb shelters program at https://t.co/hGy9Tl623bpic.twitter.com/bLD6B0LYMJ