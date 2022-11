Νέα επίθεση του Ιράν εναντίον Kούρδων στο έδαφος του Ιράκ - ΒΙΝΤΕΟ

Τη 14η Νοεμβρίου, παρόμοιοι βομβαρδισμοί εναντίον ιρανικών κουρδικών αντιπολιτευόμενων παρατάξεων είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ στο ιρακινό Κουρδιστάν. Φονικά πλήγματα έγιναν επίσης την 28η Νοεμβρίου.

Το Δημοκρατικό Κόμμα Κουρδιστάν του Ιράν (PDKI) και η ιρανική κουρδική αυτονομιστική οργάνωση Κομάλα επιβεβαίωσαν ότι έγιναν βομβαρδισμοί εναντίον εγκαταστάσεών τους.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης βομβάρδισαν εκ νέου ιρανικά κουρδικά κόμματα», ανέφερε από την πλευρά της η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του ιρακινού Κουρδιστάν, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα κάποιο απολογισμό θυμάτων.

