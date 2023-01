Νέα επίθεση Τσαβούσογλου στην Ελλάδα - Δεν βγήκε «λευκός καπνός» για τα F-16 στη συνάντηση με Μπλίνκεν - Στο «στόχαστρο» του Τούρκου ΥΠΕΞ ο Μενέντεζ

Ωστόσο, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 από την Τουρκία, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε προκλητικά ότι «η Ελλάδα στέλνει όπλα που προμηθεύεται από τις ΗΠΑ στα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς και δεν έχουν “δει” μια δήλωση από τις ΗΠΑ»

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ακόμη ότι έδωσε «και παραδείγματα από τις προκλήσεις της Ελλάδας», όπως ανέφερε. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Άντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία.

Για τα F-16 ανέφερε ότι ήταν ένα από τα σημαντικά θέματα της συνάντησης και πως δεν συζητήθηκαν προϋποθέσεις.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, δεν υπήρξε συμφωνία για την πώληση F-16 στην Τουρκία, αλλά αντιθέτως φαίνεται ότι παραμένουν στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που δεν αφήνουν να ανάψει «πράσινο φως» στις ΗΠΑ για την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών αυτού του τύπου στην Τουρκία.

«Έχουμε διαφορές, αλλά δουλεύουμε πάνω σε αυτές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για τη συνάντηση.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση ΤRT ανέφερε: «Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι αν η (αμερικανική) κυβέρνηση θα δείξει αποφασιστικότητα ή όχι... Εάν υιοθετήσει σθεναρή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε μέτρα με σκοπό να την αποτρέψουν (την πώληση των F-16 στην Τουρκία), το ζήτημα θα επιλυθεί».

Επικαλούμενος τα «κοινά στρατηγικά συμφέροντα» ΗΠΑ και Τουρκίας, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «δεν πρέπει να σπαταλήσει μια τόσο σημαντική συμφωνία μεταξύ δύο συμμάχων, μόνο και μόνο επειδή κάποιος (σ.σ. ο Μπομπ Μενέντεζ) ή ορισμένοι την εμποδίζουν. Δεν πρέπει να υποκύψει», αναφέρει ο Τσαβούσογλου.

Έπειτα από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού Τουρκίας-ΗΠΑ, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε δήλωση επεσήμανε ότι «έγιναν αμοιβαίες προτάσεις για να λυθούν τα θέματα που δεν μπορούσαν να λυθούν μεταξύ μας για χρόνια. Το θέμα της αγοράς νέων F-16 ήταν επίσης ένα από τα σημαντικά μας θέματα. Ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία που ακολουθεί το Κογκρέσο. Συζητήσαμε επίσης περιφερειακά θέματα. Στις διαπραγματεύσεις μας συμφωνήσαμε και για τη ενεργειακή συνεργασία. Θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας. Δηλώσαμε ότι το θέμα των F-16 είναι σημαντικό όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για το ΝΑΤΟ».

Για τη συμμετοχή της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ο Τούρκος Υπουργός είπε «περιμένουμε συγκεκριμένα βήματα, η Σουηδία είναι στην αρχή του δρόμου. Ζητήσαμε την εφαρμογή των θεμάτων που βρίσκονται στην τριπλή συμφωνία».

Για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία, ο Τούρκος Υπουργός είπε «εδώ, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για θέματα που σχετίζονται με το YPG/PKK». «Συζητήσαμε επίσης την τελευταία κατάσταση στη Συρία. Μιλήσαμε για τα θέματα που σχετίζονται με τις αγορές βίζας των πολιτών μας», ανέφερε.

Discussed many important issues with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu as part of the U.S.-Turkiye Strategic Mechanism. I look forward to continued coordination on @NATO’s response to Russia’s unprovoked war against Ukraine, Syria, and other challenges. pic.twitter.com/0zVYXYt2Od