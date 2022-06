Νέα εποχή για τη διμερή αμυντική και στρατιωτική συνεργασία Κύπρου - ΗΠΑ

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση, η Αμερικανίδα υφυπουργός έκανε αναλυτική αναφορά στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ενώ από την πλευρά του, ο κ. Πετρίδης υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καταδίκασε από την πρώτη στιγμή την εισβολή στην Ουκρανία και τήρησε απαρέγκλιτα όλες τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε..

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την κατάσταση ασφαλείας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, δόθηκε ειδική έμφαση στον ρόλο που καλούνται να παίξουν τα διάφορα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχει ενεργά η Κύπρος. Υπό αυτό το πρίσμα, έγινε μια ανασκόπηση της διμερούς αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας και στη συνέχεια αναλύθηκαν οι προοπτικές που υπάρχουν για την περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της σχέσης.

«Η επίσκεψη του υπουργού Πετρίδη στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τη διμερή αμυντική και στρατιωτική συνεργασία», σημείωσε με ανάρτηση του στο Twitter το κυπριακό υπουργείο Άμυνας.

Minister .@PetridesCh visit at the US .@DeptofDefense ushers new era for the bilateral defence and military cooperation.

Important discussions and exchange of views for the current state and future outlook for our bilateral defence and security partnership.