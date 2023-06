Νέα γκάφα Μπάιντεν: «Ξεκάθαρα ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο στο... Ιράκ» - ΒΙΝΤΕΟ

«Ξεκάθαρα ο πρόεδρος Πούτιν χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ, χάνει τον πόλεμο στην πατρίδα του», ακούγεται να λέει ο Τζο Μπάιντεν, σχολιάζοντας τα τελευταία γεγονότα με την ανταρσία της Wagner κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προκάλεσε τριγμούς στο εσωτερικό του Κρεμλίνου.

«Έχει γίνει παρίας σε όλο τον πλανήτη», τόνισε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Δείτε το βίντεο με τη νέα γκάφα του Τζο Μπάιντεν:

Biden: "[Putin] is clearly losing the war in Iraq" pic.twitter.com/dKt6yWWGFx