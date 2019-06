Νέα ισραηλινή επιδρομή σε συριακή αεροπορική βάση

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας σύρος στρατιωτικός, σκοτώθηκαν στην επιδρομή, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η ΜΚΟ αυτή ανέφερε ότι στη βάση σταθμεύουν ιρανοί μαχητές και μέλη της σιιτικής παράταξης Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

¦ Israel strikes Iranian airbase in Syria overnight, killing several according to state media

¦ Earlier Sunday: Israel hit Syrian targets killing 10, after rocket strikes Israel's ski resort on Mount Hermon

¦ All details here:https://t.co/XllfYxRu6Apic.twitter.com/4daMkzlZzI