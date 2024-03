Νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στο νοσοκομείο αλ Σίφα - «Βομβαρδισμοί» και «μάχες» σύμφωνα με μαρτυρίες - Βίντεο

Μονάδες «διεξάγουν (...) στοχευμένη επιχείρηση στη ζώνη του νοσοκομείου Ας Σίφα», η οποία εξαπολύθηκε λόγω «πληροφοριών που υποδεικνύουν τη χρήση του νοσοκομείου από υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη βομβαρδισμοί από αέρος και από πυροβόλα στη συνοικία αρ Ρίμαλ, όπου βρίσκεται η δομή υγείας, καθώς και την παρουσία χερσαίων δυνάμεων, «αρμάτων μάχης» που περικυκλώνουν το κτιριακό συγκρότημα.

Κάτοικοι της συνοικίας του κέντρου της πόλης της Γάζας μίλησαν για πάνω από «45 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού» στη Ρίμαλ. Κάποιοι μίλησαν για «μάχες» γύρω από το νοσοκομείο.

??Scenes from the ongoing Israeli raid on Al Shifa hostpital , #Gazapic.twitter.com/wUuWIE1xTE