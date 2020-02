Νέα κατάρριψη συριακού ελικοπτέρου στο Χαλέπι με την βοήθεια των Τούρκων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Την είδηση μετέδωσε και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο το ελικόπτερο επλήγη από πύραυλο των τουρκικών δυνάμεων στην επαρχία του Χαλεπίου. Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα πτώματα των δύο πιλότων έχουν εντοπιστεί.

Ο τουρκικός στρατός έχει στείλει επιπλέον όπλα και στρατεύματα στην Ιντλίμπ, στα νότια σύνορα της Τουρκίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια ώθηση των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία συριακών κυβερνητικών δυνάμεων για την ανακατάληψη του τελευταίου σημαντικού προπυργίου των ανταρτών έπειτα από σχεδόν εννέα χρόνια πολέμου.

#Syria#Idlib

10th footage showing the #SyAF helicopter shot down over Western #Aleppo. pic.twitter.com/4DcHxoFJH7