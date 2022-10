Νέα κατολίσθηση στη Βενεζουέλα - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση της Βενεζουέλας εικονίζουν χείμαρρους λάσπης καθώς καταπίνουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, παρασύροντας οχήματα, δέντρα και πελώριους βράχους.

#Venezuela ???? (Oct. 17, 2022)

Serious #floods this afternoon wreak havoc in the El Castaño sector, in #Maracay, #Aragua state, after the overflow of the Castaño River.#news#Viral#breaking#BreakingNews#weather#Weathercloud#climate#flooding#rain#Videopic.twitter.com/evx8oWOBPh