Νέα NAVTEX για το «Μπαρμπαρός» – Επιστρέφει στην κυπριακή ΑΟΖ

Νέα Navtex ανακοίνωσε η Τουρκία. Συγκεκριμένα το Μπαρμπαρός θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά της Κύπρου από 10/10 εως 9/11.

Της Βάνας Στέλλου

Σύμφωνα με πληροφρίες το τουρκικό πλοίο θα διεξάγει νέο κύκλο εργασιών στη Μεσόγειο. Η πορεία του «Μπαρμπαρός» το τελευταίο 24ωρο

Η NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 1257/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-10-2020 19:42)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 100900Z OCT 20 TO 092059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.20 N – 031 29.40 E

33 51.47 N – 031 46.38 E

33 47.27 N – 032 16.10 E

33 55.78 N – 032 16.12 E

33 59.57 N – 031 46.55 E

34 03.33 N – 031 29.30 E

5 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 092059Z NOV 20.