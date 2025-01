Νέα Ορλεάνη: Οι πρώτες πληροφορίες για τον 42χρονο μακελάρη - Η πιθανή σχέση του με τον ISIS

Το αμερικανικό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο τρεις μη κατονομαζόμενες ανώτερες πηγές δυνάμεων επιβολής του νόμου, και μια άλλη πηγή στον Guardian αναγνώρισαν τον ύποπτο ως τον Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ, 42 ετών.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος NOLA.com, επικαλούμενο μια μη κατονομαζόμενη πηγή δυνάμεων επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι ο ύποπτος δράστης έφερε στο φορτηγό που είχε νοικιάσει και με το οποίο εξαπέλυσε την επίθεση, μια σημαία της τζιχαντιστικής οργάνωσης, Ισλαμικό Κράτος.

Ο Guardian ανέφερε ότι το ενοικιαζόμενο μικρό φορτηγό έφερε μια μαύρη σημαία, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο τι σημαία ήταν αυτή. Ο Τζαμπάρ είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο, μεταξύ άλλων κλοπή, σύμφωνα με τον Guardian.

Η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει την εθνικότητα, ούτε την ταυτότητα του δράστη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία σκοτώθηκε μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικές δυνάμεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τα δημοσιεύματα και ο αμερικανικός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Με την παράνομη μετανάστευση συνδέει την επίθεση ο Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε την παράτυπη μετανάστευση με την πολύνεκρη επίθεση όταν το FBI ανακοίνωσε πως ερευνά το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

Αν και αρχικά η Αλιθέα Ντάνκαν, μια ειδική πράκτορας του FBI στη Νέα Ορλεάνη δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για ένα τρομοκρατικό συμβάν», αργότερα το FBI τόνισε σε μία ανακοίνωση ότι «εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να ερευνήσουμε αυτό ως μια τρομοκρατική ενέργεια».

«Όταν λέω ότι οι εγκληματίες που φτάνουν (σ.σ. στη χώρα) είναι πολύ χειρότεροι από τους εγκληματίες που έχουμε μέσα στη χώρα, αυτή η δήλωση έχει επανειλημμένα αντικρουστεί από τους Δημοκρατικούς και τα "Μέσα Ενημέρωσης που παράγουν Ψευδείς Ειδήσεις" ("Fake News Media"), αλλά αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια», τόνισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος που αναλαμβάνει στις 20 Ιανουαρίου τα προεδρικά του καθήκοντα.

Μπάιντεν: «Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν καμία επίθεση εναντίον των κατοίκων της χώρας»

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν καμία επίθεση» εναντίον των κατοίκων της χώρας.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία, οποιουδήποτε είδους, και δεν θα ανεχτούμε καμία επίθεση εναντίον του λαού της χώρας μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το χρονικό της επίθεσης - Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Ένας άνδρας έπεσε με το φορτηγάκι που οδηγούσε πάνω σε ένα πλήθος ανθρώπων που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 35.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Αν Κέρκπατρικ είπε πως την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν σε υπηρεσία περισσότεροι από 300 αστυνομικοί.

«Μια φρικιαστική βίαιη ενέργεια έλαβε χώρα στην οδό Bourbon νωρίτερα σήμερα το πρωί», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, προτρέποντας τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τη δημοτική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων NOLA.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Κανάλ και Μπέρμπον κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά. Ένα λευκό φορτηγάκι έσπασε ένα οδόφραγμα «με μεγάλη ταχύτητα», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, ο Τζιμ και η Νικόλ Μόουρερ, στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

