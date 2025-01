Νέα Ορλεάνη: «Σκεφτόταν να σκοτώσει την οικογένειά του και να ενταχθεί στον ISIS»

Αμερικανός πρώην στρατιωτικός, ο οποίος φέρεται να «εμπνεόταν» από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, έριξε νοικιασμένο φορτηγάκι πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την έλευση του νέου έτους χθες Τετάρτη τα ξημερώματα σε ιδιαίτερα τουριστική γαλλική γειτονιά της Νέας Ορλεάνης, στις νότιες ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τριάντα.

Ο 42χρονος, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ονομαζόταν Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, ήταν «Aμερικανός υπήκοος από το Τέξας» κι είχε υπηρετήσει στον στρατό ξηράς. Υπηρέτησε από το 2007 ως το 2015 κι είχε αναπτυχθεί στο Αφγανιστάν την περίοδο 2009-2010, ενώ αποστρατεύτηκε με βαθμό αρχιλοχία, σύμφωνα το υπουργείο Άμυνας.

Ο αδελφός του Αμπντούρ Τζαμπάρ τον περιέγραψε με τον χαρακτηρισμό «αγάπη», διευκρινίζοντας στην εφημερίδα New York Times ότι ήταν μουσουλμάνος από νεαρή ηλικία αλλά τα τελευταία χρόνια πέρασε «μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης».

Φίλος του από μικρή ηλικία είπε στην ίδια εφημερίδα πως ξαναβρέθηκαν το 2017 και διαπίστωσε πως είχε γίνει «αληθινά παθιασμένος» όσον αφορά την πίστη του.

Το FBI ανέφερε πως βρέθηκε λάβαρο «του ΙΚ μέσα στο αυτοκίνητο» που είχε νοικιάσει και ότι εντοπίστηκαν επίσης δυο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, εντός του ημιφορτηγού και στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, που εξουδετερώθηκαν.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως οι ερευνητές μελετούν βίντεο που μοιάζει να εικονίζει τρεις άνδρες και γυναίκα καθώς τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς προτού διαπραχθεί η επίθεση.

Δημοσίευμα του CNN το οποίο επικαλείται αξιωματούχους που συμμετέχουν στην έρευνα αναφέρει ότι ο δράστης, σε μια σειρά από βίντεο, συζητούσε ότι σχεδίαζε να σκοτώσει την οικογένειά του και ότι είχε όνειρο να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος.

Κάνοντας λόγο περί «ειδεχθούς» επίθεσης, ο Aμερικανός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους πολίτες χθες το βράδυ (τοπική ώρα). Υπογράμμισε πως ο δράστης, ο οποίος αφού ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, που ανταπέδωσαν και τον σκότωσαν, είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποδεικνύουν πως «είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος» και «ήθελε να σκοτώσει» όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

«Το πνεύμα της Νέας Ορλεάνης μας δεν θα νικηθεί ποτέ», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης «εργάζονται ακούραστα» για να εξιχνιάσουν την «ειδεχθή» ενέργεια.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε επίσης ότι οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπήρχε οποιαδήποτε «σύνδεση» της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, που έγινε με ηλεκτροκίνητο ημιφορτηγό της Ford, με την έκρηξη ηλεκτρικού οχήματος Cybertruck της Tesla μπροστά σε ξενοδοχείο της αλυσίδας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. «Μέχρι στιγμής», έσπευσε να προσθέσει πάντως ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, δεν υπάρχει κάτι που να υποδεικνύει την παραμικρή σχέση.

Η επίθεση διαπράχθηκε ενώ δεν απομένουν ούτε τρεις εβδομάδες ως τη μεταβίβαση της εξουσίας από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Ρεπουμπλικάνο εκλεγμένο διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, σε ηλεκτρισμένο πολιτικό κλίμα.

Το χρονικό

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 03:15 (τοπική ώρα· 11:15 ώρα Ελλάδας), όταν, οδηγώντας το λευκό ημιφορτηγό, το οδήγησε πάνω σε πλήθος στην περίφημη Vieux Carré, ή αλλιώς French Quarter, της Νέας Ορλεάνης, προσπαθώντας να «σκοτώσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», είπε χθες το πρωί η σερίφης Αν Κιλπάτρικ.

Αφού όρμησε με το όχημα, σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες διερχόμενους, ο άνδρας σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν — βρίσκονται σε «σταθερή» κατάσταση.

«Ήταν απόλυτα αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό», επέμεινε.

Ειδική πράκτορας του FBI, η Αλήθεια Ντάνκαν, δήλωσε στον Τύπο ότι «δεν πιστεύουμε ότι ο Τζαμπάρ έδρασε μόνος», πως ενδέχεται να είχε «συνεργούς».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου πλησίασε το όχημα που μετέτρεψε σε όπλο, ένα Ford F-150, πολύ διαδεδομένο στις ΗΠΑ, στην ηλεκτροκίνητη έκδοσή του. Το είχε νοικιάσει μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής.

Η επίθεση έγινε σε συνοικία η οποία στην πραγματικότητα δεν κοιμάται ποτέ κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πολύ περισσότερο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μεταξύ των οδών Κανάλ και Μπέρμπον.

Η στιγμή της επίθεσης - Προσοχή σκληρές εικόνες

Στο βίντεο από τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης, φαίνεται το άσπρο αυτοκίνητο με οδηγό τον 42χρονο να κινείται σε δρόμο της Νέας Ορλεάνης, όταν ξαφνικά στρίβει δεξιά και αναπτύσσει ταχύτητα σκορπώντας τον θάνατο.

Πολύ γνωστή για τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα τζαζ κλαμπ που λειτουργούν εκεί, η συνοικία με γαλλική αποικιακή αύρα φιλοξενεί επίσης καμπαρέ και σε αυτή συχνάζουν αρκετά μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤ+.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ζάιον Πάρσονς, είπε στο CNN πως η κατάσταση του θύμισε «εμπόλεμη ζώνη». Άλλος, ο Τζιμ Μάουρερ, είπε στο CBS News πως το όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος έχοντας αναπτύξει «μεγάλη ταχύτητα» προτού ο οδηγός βγει έξω κι ανοίξει πυρ, προκαλώντας την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

«Βλέπαμε πολλούς χτυπημένους ανθρώπους, θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε» αλλά πολλοί ήταν ήδη «δυστυχώς νεκροί», πρόσθεσε.

Η Νέα Ορλεάνη, η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Λουιζιάνα, συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς των ΗΠΑ, ειδικά για τους Ευρωπαίους.

Η πόλη επρόκειτο να φιλοξενήσει χθες μεγάλο αγώνα του πανεπιστημιακού αμερικάνικου ποδοσφαίρου, του Sugar Bowl. Το ματς αναβλήθηκε για 24 ώρες.

Με την παράνομη μετανάστευση συνδέει την επίθεση ο Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ, που έκανε εκστρατεία καταγγέλλοντας την παράτυπη μετανάστευση, έσπευσε να συνδέσει την επίθεση με τα εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα. Διαβεβαίωσε, χωρίς κανένα τεκμήριο, ως «οι εγκληματίες που έρχονται (στις ΗΠΑ) είναι πολύ χειρότεροι από αυτούς που έχουμε στη χώρα μας».

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Η επίθεση προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στη διεθνή κοινότητα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε μέσω X πως οι «σκέψεις» του βρίσκονται «στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών» της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνης, πόλης «τόσο αγαπημένης στις καρδιές των Γάλλων».

Εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στον «αμερικανικό λαό, την οδύνη του οποίου μοιραζόμαστε». Ο κ. Μακρόν είχε επισκεφθεί τον Δεκέμβριο του 2022 την πόλη που ίδρυσαν στις αρχές του 18ου αιώνα γάλλοι άποικοι και χθες «χτυπήθηκε από την τρομοκρατία».

Ο Κριστιάν Εστροζί, ο δήμαρχος της Νίκαιας (νοτιοανατολική Γαλλία), η οποία θρήνησε 86 νεκρούς σε επίθεση με φορτηγό που μετατράπηκε σε όπλο το καλοκαίρι του 2016, εξέφρασε επίσης μέσω X «όλη του την υποστήριξη στους οικείους των θυμάτων στους κατοίκους και στη δήμαρχο» της Νέας Ορλεάνης.

Η τραγωδία αυτή «μας υπενθυμίζει με πολύ οδυνηρό τρόπο τι ζήσαμε τη 14η Ιουλίου 2016 στη Νίκαια», πρόσθεσε.

«Η επίθεση με σοκαριστική βία στη Νέα Ορλεάνη είναι φρικιαστική. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα, στις οικογένειές τους, στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και στον αμερικανικό λαό αυτή την τραγική ώρα», σημείωσε μέσω X ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε σθεναρά την επίθεση που διαπράχθηκε στη Νέα Ορλεάνη», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αναπληρώτρια εκπρόσωπό του.

«Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους και στην κυβέρνηση και στον λαό της Λουιζιάνας και των ΗΠΑ. Εύχεται επίσης ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έκρινε από την πλευρά της ότι «δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τέτοια βία». «Ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους, στεκόμαστε πλήρως αλληλέγγυοι στο πλευρό των θυμάτων και των οικογενειών τους αυτή την τραγική ώρα», συμπλήρωσε μέσω X.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε «φρίκη» για την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη διαβεβαιώνοντας πως η χώρα του «στέκεται στο πλάι του αμερικανικού λαού».

«Η βία, η τρομοκρατία και κάθε απειλή εναντίον της ανθρώπινης ζωής δεν έχουν καμιά θέση στον κόσμο μας και δεν πρέπει να τις ανεχόμαστε», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ ανέφερε πως του προκαλεί «βαθιά θλίψη» η «τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη», εκφράζοντας μέσω X «ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» και «ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους δυο ισραηλινούς πολίτες που τραυματίστηκαν και σε όλους τους τραυματίες», προτού συμπληρώσει πως «η τρομοκρατία δεν έχει θέση στον κόσμο μας».

«Αισθανόμαστε βαθιά θλίψη για την επίθεση που έλαβε χώρα στη Νέα Ορλεάνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και στους φίλους όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» και «ελπίζουμε ότι το κίνητρο της επίθεσης θα αποκαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν και όποιοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Άνθρωποι που γιόρταζαν ευτυχισμένα έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν εξαιτίας παράλογου μίσους. Πενθούμε μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», τόνισε μέσω X —στα αγγλικά— ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Η Γερμανία μόλις υπέστη επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά. Στέκουμε ενωμένοι με τις ΗΠΑ και καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες βίας», σημείωσε ο γερμανός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, ο Αντρέας Μιχαέλις, μέσω X.

Η Σαουδική Αραβία, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του βασιλείου που αναρτήθηκε στο X, τόνισε πως «καταδικάζει και καταγγέλλει» την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη.