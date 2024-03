Νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά των Χούθι στην Υεμένη

Τα αμερικανικά πλήγματα έγιναν «για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» στην Ερυθρά Θάλασσα και «σε νόμιμη άμυνα», καθώς τα όπλα αυτά «ήγειραν άμεση απειλή για εμπορικά πλοία και σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X (του πρώην Twitter).

March 18 Red Sea Update

On March 18, between 1:00 p.m. and 7:40 p.m. (Sanaa time) United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed seven anti-ship missiles, three unmanned aerial vehicles (UAV), and three weapons storage containers in… pic.twitter.com/9K4d5rVqeP