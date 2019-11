Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε στρατιωτικούς στόχους στη Συρία

ΠΗΓΗ: sigmalive

Συστοιχίες των συστημάτων αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν τους περισσότερους από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πριν πλήξουν τους στόχους τους, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στον συριακό στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Σιδηρούς Θόλος» κατέστρεψε τέσσερις ρουκέτες, οι οποίες εκτοξεύθηκαν από τη Συρία εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ την Τρίτη.

«Μαχητικά αεροσκάφη επέδραμαν εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων που ανήκαν στην ιρανική Δύναμη Κουντς και στον συριακό στρατό εντός της συριακής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων επιφανείας–αέρος, αρχηγείων, αποθηκών όπλων και στρατιωτικών βάσεων, σε αντίδραση για τη χθεσινή εκτόξευση ρουκετών από τη Συρία εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε ο αντισυνταγματάρχης Αντραΐ μέσω Twitter.

Η Δύναμη Κουντς – επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης, ειδικού σώματος των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων – φέρεται να εκτελεί επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και μερικοί τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Δαμασκού, μετέδωσαν σήμερα τα συριακά μέσα ενημέρωσης.

Από την έναρξη της σύρραξης στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες επιδρομές στη χώρα, τόσο εναντίον θέσεων του καθεστώτος όσο και συμμάχων του, ιδίως του Ιράν και του ένοπλου σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ορκισμένων εχθρών του εβραϊκού κράτους. Λέει ότι τα πλήγματα αυτά έχουν στόχο να αποτρέψουν την απόκτηση ιρανικών ερεισμάτων και την παράδοση προηγμένων οπλικών συστημάτων στη Χεζμπολάχ.

«Η χθεσινή ιρανική επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας με την εκτόξευση πυραύλων (...) είναι η καλύτερη απόδειξη του αληθινού σκοπού του Ιράν στη Συρία», όπου η εγκατάσταση ιρανικών δυνάμεων «εγείρει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ και τη σταθερότητα της περιοχής», σύμφωνα με τον Αντραΐ.

Η επίθεση καταγράφηκε την επομένη βομβαρδισμών του Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας, κοντά στη Δαμασκό, «σε αντίποινα» για τις εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του κατεχόμενου από τους ισραηλινούς τμήματος του Υψιπέδου του Γκολάν, σύμφωνα με μια ΜΚΟ.

Η αντιαεροπορική άμυνα «απέτρεψε» επίθεση στην πρωτεύουσα

Συστοιχίες των συστημάτων αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας άνοιξαν πυρ εναντίον «εχθρικών στόχων» πάνω από τη Δαμασκό, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε εχθρικούς στόχους στα νότια της Δαμασκού», ανέφερε το SANA.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι άκουσε πολλές εκκωφαντικές εκρήξεις.

Ανταποκριτής του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik μετέδωσε πως άκουσε τουλάχιστον 20 εκρήξεις, τη μια πίσω από την άλλη κάθε περίπου πέντε δευτερόλεπτα, μετά τη 1:30 [τοπική ώρα και ώρα Κύπρου].

Το κρατικό συριακό τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε ότι αποκρούστηκε επίθεση εναντίον της Δαμασκού και προαστίων της, διευκρινίζοντας ότι καταρρίφθηκαν πολλοί πύραυλοι.

Η επίθεση καταγράφηκε την επομένη βομβαρδισμών του Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας, κοντά στη Δαμασκό, «σε αντίποινα» για τις εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του κατεχόμενου από τους ισραηλινούς τμήματος του Υψιπέδου του Γκολάν, σύμφωνα με μια ΜΚΟ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας αναφέρθηκαν απλά σε «εκρήξεις» κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Από την έναρξη της σύρραξης στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες επιδρομές στη χώρα, τόσο εναντίον θέσεων του καθεστώτος όσο και συμμάχων του, ιδίως του Ιράν και του ένοπλου σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ορκισμένων εχθρών του εβραϊκού κράτους.

: Another vi self-destruction of 57E6 and 57E6E missiles launched by Pansir-S1 and Pantsir-S2Es of #Syria Arab Air Defense Force over south of #Damascus tonight. They managed to destroy just two of the Delilah cruise missiles launched by #Israel's F-16Ds. pic.twitter.com/07YMlU1VwT