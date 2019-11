Nέα πλήγματα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Έπειτα από 48 ώρες εχθροπραξιών, με 34 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας και δεκάδες τραυματίες — αλλά όχι νεκρούς — στο Ισραήλ, εναντίον του οποίου εκτοξεύθηκαν τουλάχιστον 450 ρουκέτες, είχε κηρυχθεί εκεχειρία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

2:00AM:

2 rockets were fired from #Gaza toward the Israeli city of Beersheba.

Both rockets were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.