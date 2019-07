Νέα πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με 383 ψήφους - Οι πρώτες δηλώσεις της

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν υποσχέθηκε μια "ενωμένη και ισχυρή" Ευρωπαϊκή Ένωση, στις πρώτες δηλώσεις της αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριακά την υποψηφιότητά της για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη από την ανατολή μέχρι τη δύση, από τον νότο στον βορρά»

"Η εμπιστοσύνη που εναποθέσατε σε μένα είναι εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη σας σε μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη, από την ανατολή μέχρι τη δύση, από τον νότο στον βορρά", τόνισε η Γερμανίδα πολιτικός. "Είναι μεγάλη η ευθύνη και η δουλειά μου ξεκινά τώρα", πρόσθεσε.

"Ας εργαστούμε μαζί εποικοδομητικά επειδή η προσπάθεια αφορά μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη", επανέλαβε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία θα αναλάβει τα νέα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου.

