Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Δεσμεύει περιοχές στην κυπριακή ΑΟΖ μέχρι το τέλος του χρόνου για το Barbaros

Την ώρα που σε Λευκωσία και Αθήνα ετοιμάζονται για “συνομιλίες για το Κυπριακό”, η Τουρκία ακολουθεί πιστά την στρατηγική της στην περιοχή, η οποία προβλέπει διαρκή πίεση σε όλα τα επίπεδα.

Διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά... Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX με την οποία δεσμεύει περιοχές από τις 25 Αυγούστου μέχρι και το τέλος του έτους νότια της Κύπρου, εντός των οικοπέδων της ΑΟΖ. Η περιοχή δεσμεύεται για σεισμικές έρευνες από το BARBAROS, όπως αναφέρει το militaire.gr.

Η NAVTEX και ο χάρτης:

TURNHOS N/W : 0915/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 25 AUG -31 DEC 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 21.58 N – 034 20.08 E

34 09.94 N – 034 19.90 E

33 52.30 N – 033 57.47 E

33 39.18 N – 033 36.95 E

33 35.47 N – 033 30.90 E

34 15.90 N – 033 31.15 E

5 NM BERTH REQUESTED.