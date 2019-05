Νέα πρόκληση από την Τουρκία - Εξέδωσε NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο

Τούρκοι στρατιωτικοί βρίσκονται στην Αθήνα για να συζητήσουν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα εκδίδει NAVTEX με την οποία δεσμεύει περιοχή στην καρδιά του Αιγαίου.

ΠHΓΗ: militaire.gr

Σύμφωνα με την NAVTEX 0635/19, οι Τούρκοι δεσμεύουν τη θαλάσσια περιοχή για να κάνουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά από τις 27 έως και τις 30 Μαΐου και από τις 24 έως και τις 27 Ιουνίου. Η πρώτη ημερομηνία είναι μία ημέρα μετά τις ευρωεκλογές και η δεύτερη έχει να κάνει με τα σενάρια που ακούγονται για εθνικές εκλογές στην Ελλάδα στις 30 Ιουνίου.

ΝΑVTEX 0635/19

TURNHOS N/W : 0635/19

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, BETWEEN 27-30 MAY 19,17-20 AND 24-27 JUN 19 FROM 0500Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.