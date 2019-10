Νέα πρόκληση Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα πυροβολούσε πρόσφυγες και τους έστελνε πίσω στην Τουρκία τραυματισμένους

Αναφορικά με τη Συρία και την γερμανική πρόταση να δημιουργηθεί μια διεθνής «ασφαλής ζώνη» στη βορειοανατολική Συρία, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν είναι ρεαλιστική, παρά το ότι η χώρα του αρχικά είχε συμφωνήσει.

Ο Τσαβούσογλου δήλωσε επίσης πως η Τουρκία δεν θα ανεχθεί οποιεσδήποτε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στη βορειοανατολική Συρία και θα ερευνήσει οποιεσδήποτε κατηγορίες ότι τέτοιες παραβιάσεις έλαβαν χώρα.

#Greece has been firing at refugee boats, sinking them over Aegean, forcibly returning so many in wounded condition, claimed Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu today in a joint press event with German counterpart. pic.twitter.com/UmutVEXp5g