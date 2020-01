Νέα πρόκληση της Τουρκίας: Εξέδωσε NAVTEX για ασκήσεις νότια του Καστελλόριζου

Προκλήσεων συνέχεια από τους Τούρκους…

Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία αναγγέλλει ναυτικές ασκήσεις νότια του Καστελλόριζου στις 31 Ιανουαρίου ημέρα κατά την οποία έχει ήδη προαναγγείλει ασκήσεις το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στην ίδια περιοχή.

Οι Τούρκοι, μέσω της δικής τους NAVTEX, αμφισβητούν ευθέως την δικαιοδοσία της Ελλάδας στην θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου χαρακτηρίζοντας ως μη εξουσιοδοτημένο τον ελληνικό φορέα που εξέδωσε την αρχική οδηγία προς ναυτιλομένους.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0208/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 29-01-2020 16:45)

TURNHOS N/W : 0208/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN HA65-65/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 31 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.