Νέα πυραυλική δοκιμή από τη Βόρεια Κορέα - Kαταδικάζουν οι ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

«Παραμένουμε δεσμευμένοι στη διπλωματική προσέγγιση και καλούμε τη Βόρεια Κορέα σε διάλογο», συνέχισε. Όμως εξακολουθεί να παραμένει σταθερή «η δέσμευσή μας στην υπεράσπιση της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας».

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας,γνωστής επίσης ως Θάλασσας της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε νωρίτερα το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Σεούλ. Η Ιαπωνία επιβεβαίωσε τις δοκιμές.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στη Σεούλ, συναντήθηκε σήμερα, χωρίς τον Τύπο παρόντα, με τον νοτιοκορεάτη πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ, σύμφωνα με το περιβάλλον του.

