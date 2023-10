Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Νεκρό ένα 10χρονο αγόρι στο Χάρκοβο, ζημιές σε λιμενικές υποδομές

"Νέα επίθεση κατά αμάχων από τη Ρωσία. Το άψυχο σώμα ενός παιδιού 10 ετών βρέθηκε στα συντρίμμια", αναφέρει σε μήνυμά του σήμερα στο Telegram ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

"Δύο πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές και ένα τριώροφο σπίτι καταστράφηκε", προσθέτει.

Kharkiv, Russian strike this morning.

A child, a boy, 10 years old... My condolences to his family and loved ones!

Over 20 people have been injured. All the injured are receiving the necessary assistance.

The rescue operation is ongoing, and I thank everyone who is helping our… pic.twitter.com/gfgAdsSq7N