Nέα στοιχεία για την συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν - Στους 32 οι επιζώντες

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, ένα λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας, στο δυτικό Καζακστάν, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν ρωσικά ΜΜΕ, καταγράφεται η πτώση του αεροσκάφους και μία τεράστια φωτιά να ξεσπά αμέσως.

Σε άλλα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος στο έδαφος, ένα τμήμα του οποίου έχει καεί, με το μπροστινό μέρος του να έχει πλήρως καταστραφεί.

Τραυματισμένοι επιβάτες διακρίνονται να περπατούν με δυσκολία από ένα τμήμα της ατράκτου που παρέμεινε ακέραιο.

Μετά τη συντριβή, «το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες», αναφέρει το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν διευκρινίζοντας πως στο σημείο της συντριβής επιχειρούν 150 διασώστες.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, 32 άνθρωποι επέζησαν» από τη συντριβή, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν.

Azerbaijan Airlines J2-8243:

The plane requested landing at an alternative airport before the accident due to heavy fog in Grozny.

Passengers on the plane included citizens from Azerbaijan, Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstanhttps://t.co/9tzJnYgEtrpic.twitter.com/T51mubW2Uw