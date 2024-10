Νέα στοιχεία για τον Λίαμ Πέιν: Η δισκογραφική τον απέλυσε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του

Όμως αρκετές πηγές εμφανίζονται να επιβεβαίωσαν στην Daily Mail ότι είχαν χωρίσει οι δρόμοι της δισκογραφικής με τον Πέιν.

Η δισκογραφική είναι θυγατρική της Universal, αλλά στον πρόσφατο ανασχηματισμό της εταιρείας μπήκε κάτω από την κύρια ετικέτα. Μετά το τραγικό συμβάν, η Universal Music Group δημοσίευσε μια εικόνα του Liam Payne στο Instagram λέγοντας ότι ήταν «συντετριμμένοι» για τον θάνατό του.

????? We are devastated by the tragic passing of Liam Payne. His legacy will live on through his music and the countless fans he inspired and who adored him. We send our deepest condolences to Liam’s family and loved ones. pic.twitter.com/KLBAedkCmZ