Νέα τουρκική Navtex για το Oruc Reis εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUΗ REIS, ATAMAN AND CENGIZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N – 027 59.93 E

34 29.50 N – 027 59.90 E

34 49.62 N – 028 00.15 E