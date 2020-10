Νέα τουρκική Navtex: Ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο το Ορούτς Ρέις

Η φιλοκυβερνητική Sabah αναφέρει πως το τουρκικό σεισμογραφικό θα διεξάγει σεισμικές έρευνες στην περιοχή από τις 12 Οκτωβρίου έως και τις 22 Οκτωβρίου.

H νέα Navtex για το Ορούτς Ρέις:

TURNHOS N/W: 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W: 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREIS, ATAMAN AND CENGIZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.