Νέα τουρκική πρόκληση: Με τρεις Navtex θέτουν θέμα αποστρατικοποίησης Ελληνικών νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, με νέες τρεις Navtex που εκδόθηκαν από την Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης θέτει εκ νέου ζήτημα αποστρατικοποίησης έξι νησιών του Αιγαίου.
Μετά τις παράνομες έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα ότι παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης, επαναφέροντας στο τραπέζι το αίτημα για αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών.
Οι ναυτικές οδηγίες αφορούν την Ικαρία, την Πάτμο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη.
Αναλυτικά οι τουρκικές Navtex:
TURNHOS N/W : 1473/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1473/20
AEGEAN SEA
1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA21-721/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NIKARIA AND PATMOS ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND THE 1947 PARIS PEACE TREATY.
2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA21-721/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.
3. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.
4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.
5. CANCEL THIS MESSAGE 261100Z NOV 20.
TURNHOS N/W : 1472/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1472/20
AEGEAN SEA
1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA55-250/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.
2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA55-250/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.
3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.
4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.
5. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.
TURNHOS N/W : 1471/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1471/20
AEGEAN SEA
1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA54-249/20 AND HA20-720/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.
2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.
Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/nea-tourkiki-proklisi-me-treis-navtex-gia-apostratikopoiisi-nision
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram