Nέα χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας - Νεκρά 4 ηγετικά στελέχη της Χαμάς - ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι IDF εντόπισαν και έπληξαν πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους, μεταξύ των οποίων θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και τρομοκράτες της Χαμάς. Τα στρατεύματα αποχώρησαν από την περιοχή στο τέλος της δραστηριότητας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις IDF».

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.

IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:

?? Anti-tank missile launch sites

?? Command & control centers

?? Hamas terrorist operatives

The troops exited the area and no…