Νέα Υόρκη: 20χρονη μπήκε κατά λάθος στον δρόμο του σπιτιού του και αυτός την σκότωσε

Είχε την ατυχία να μπει σε λάθος είσοδο σπιτιού και αυτό το λάθος το πλήρωσε με τη ζωή της. Ο λόγος για μια 20χρονη κοπέλα που έπεσε νεκρή έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε στο Χέμπρον της Νέας Υόρκης, τη στιγμή που βρισκόταν στο αυτοκίνητό της, σύμφωνα με τη New York Post.

Η άτυχη κοπέλα και τρια ακόμα άτομα, όπως αναφέρει το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον, στην προσπάθειά τους να βρουν το σπίτι ενός φίλου τους έστριψαν σε λάθος είσοδο.

Woman, 20, fatally shot by upstate NY homeowner after pulling into wrong driveway: sheriff https://t.co/zIze3PmfRrpic.twitter.com/lSkHjoT2YN