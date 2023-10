Νέα Υόρκη: 9χρονο κορίτσι που είχε εξαφανιστεί εντοπίστηκε στο ντουλάπι του απαγωγέα της

Η κυβερνήτης Κάθυ Χόκουλ είπε τη Δευτέρα το βράδυ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι οι ερευνητές κατάφεραν να αναγνωρίσουν ένα δακτυλικό αποτύπωμα από ένα σημείωμα λύτρων που φέρεται να άφησε ο ύποπτος που αναγνωρίστηκε ως ο Κρεγκ Νέλσον Ρος Τζούνιορ (Craig Nelson Ross Jr.), 47 ετών.

Είπε ότι ενώ η υπόλοιπη οικογένεια της Σάρλοτ παρέμενε στην κατασκήνωση όπου είχε χαθεί, η Αστυνομία που παρακολουθούσε το σπίτι τους είδε κάποιον να ρίχνει ένα σημείωμα στο γραμματοκιβώτιό τους στις 4:20 π.μ. της Δευτέρας. Η κρατική Αστυνομία έβγαλε δακτυλικά αποτυπώματα από το σημείωμα και το δεύτερο ταίριαζε με τον Ρος, ο οποίος βρισκόταν σε μια βάση δεδομένων από μια υπόθεση DWI του 1999, είπε η Χόκουλ.

Οι πράκτορες επιβολής του νόμου συνέδεσαν τον Ρος με ένα ακίνητο που ανήκε στη μητέρα του, μπήκαν και τον βρήκαν σε ένα τροχόσπιτο στις 6:30 μ.μ., είπε. «Μετά από κάποια αντίσταση, ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση και αμέσως το κοριτσάκι βρέθηκε σε ένα ντουλάπι», είπε η Χόκουλ. «Ηξερε ότι την έσωζαν. Ηξερε ότι ήταν σε ασφαλή χέρια».

Η Σάρλοτ μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπως συνηθίζεται, είπε η κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι φαινόταν σωματικά αβλαβής και ότι είχε επανενωθεί με την οικογένειά της.

Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του Ρος, αλλά αναμένονται, είπε η Χόκουλ, αλλά ο Ρος εξακολουθούσε να ανακρίνεται τη Δευτέρα το βράδυ.

