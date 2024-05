Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε ουρανοξύστη 54 ορόφων για να σώσουν γυναίκα που κρεμόταν - ΒΙΝΤΕΟ

Όμως φαίνεται από τις εικόνες, οι αστυνομικοί, δείχνοντας απίστευτο ηρωισμό, βγήκαν από την εξωτερική πλευρά του προστατευτικού τζαμιού καθώς στη γωνία, ανάμεσα στα δύο τζάμια, κρεμόταν μια «ταραγμένη γυναίκα», όπως περιγράφουν τα τοπικά μέσα.

Αφού κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν, την μετέφεραν σε ασφαλές μέρος ενώ παραμένει άγνωστο εάν ήθελε να αυτοκτονήσει.

When the public needs help, they call the police. When the police need help, they call ESU. @NYPDSpecialops ESU detectives recently saved a distraught woman on a rooftop 54-stories up using their rope rescue skills.

Watch the body-worn-camera footage of the rescue?? pic.twitter.com/mQrg5o3M8M