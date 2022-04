Νέα Υόρκη: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης της επίθεσης στο μετρό - Ποιον αναζητούν οι Αρχές

Στις 08:24 (τοπική ώρα, 15:24 ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής, ο άνδρας που φορούσε αντιασφυξιογόνο μάσκα «έριξε δύο καπνογόνα γεμίζοντας καπνό το βαγόνι του μετρό. Στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον των επιβατών την ώρα που ο συρμός εισερχόταν στον σταθμό της 36ης οδού», στη συνοικία Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, εξήγησε η Σίγουελ.

Δέκα άνθρωποι επλήγησαν από τις σφαίρες, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν είτε λόγω της εισπνοής καπνού είτε λόγω του πανικού που επικράτησε καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να βγουν από το βαγόνι που είχε γεμίσει καπνό. Κάποιοι λιποθύμησαν όταν βγήκαν στην πλατφόρμα.

Η αστυνομία έχει περιγράψει τον δράστη ως έναν «μαύρο άνδρα», με ύψος περίπου 1.65 και «σωματώδη», ο οποίος φορούσε ένα «πράσινο και πορτοκαλί γιλέκο εργασίας» και μια γκρι μπλούζα με κουκούλα.

New York Police released the description of the suspected attacker ... The height of the attacker is being told 5 feet 5 inches and weight is about 82 kg. The attacker was wearing a gas mask. The FBI is investigating the matter. #Breaking#NewYork#Brooklynpic.twitter.com/VoMIWucZRU