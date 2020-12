Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συμμετέχοντες σε διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter - Πολλοί τραυματίες

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι δεν πιστεύεται πως κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους τραυματίες.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν χθες περί τις 16:00 (23:00 ώρα Ελλάδας) στη διασταύρωση της 39ης οδού και της 3ης λεωφόρου, στην καρδιά του Μανχάταν, και προκάλεσαν την επέμβαση υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων της πυροσβεστικής και τραυματιοφορέων, κατέγραψαν κάμερες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων.

Πέντε διαδηλωτές που ερωτήθηκαν σχετικά διαβεβαίωσαν όλοι πως η οδηγός επιτάχυνε και έπεσε πάνω στους διαδηλωτές από πρόθεση.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας μολαταύτα εκτίμησε ότι είναι «πολύ νωρίς για να ειπωθεί εάν (επρόκειτο για) εσκεμμένη ενέργεια ή ατύχημα». Η γυναίκα ετέθη υπό κράτηση επιτόπου και θα ανακριθεί.

Η διαδήλωση γινόταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κράτησης 9 παράτυπων μεταναστών από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση, την ICE, στο Χάκενσακ, στο Νιού Τζέρζι. Οι έγκλειστοι κάνουν απεργία πείνας.

«Προσπάθησα να σταματήσω το αυτοκίνητο», είπε ένας από τους διαδηλωτές, ο Άνχελ Ριβέρα. Η οδηγός «έκοψε ταχύτητα λίγο (...) μετά πάτησε γκάζι. Έκανα βουτιά στο πλάι».

«Είδα κόσμο να εκτινάσσεται στον αέρα», είπε ο Τζόι, άλλος διαδηλωτής, που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του. «Ήταν εντελώς εσκεμμένο».

«Πίστευα πως θα με σκότωνε», είπε ο Μπάντι, ακόμη ένας διαδηλωτής, που επίσης δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του. Στηλίτευσε το ότι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες, επιτηρώντας την κινητοποίηση, δεν προστάτευσαν τους διαδηλωτές.

SEVERAL INJURED AFTER CAR PLOWS THROUGH BLACK LIVES MATTER PROTESTORS IN MANHATTAN pic.twitter.com/VmvmCH5Trq