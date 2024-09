Νέα Υόρκη: Δεν παραιτείται ο δήμαρχος - Δηλώνει αθώος στις κατηγορίες περί δωροληψίας

Ο Ανταμς αρνείται ότι διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο και λέει ότι οι κατηγορίες θα καταπέσουν στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος του, ο Άλεξ Σπίρο, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ζητήσει να απορριφθούν οι κατηγορίες.

Η Πάρκερ είπε ότι θα αφήσει ελεύθερο τον Άνταμς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έρθει σε επαφή με μάρτυρες ή με πρόσωπα που κατονομάζονται στο κατηγορητήριο. Πρόσθεσε ότι εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον δήμο και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον δεν συζητά τις λεπτομέρειες της υπόθεσης μαζί τους.

????????????????: Federal Officials are searching the Gracie Mansion home to New York City Mayor Eric Adams after he was indicted in a federal investigation.

The indictment is expected to be unsealed by the U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams on… pic.twitter.com/GTfnkDhZnJ