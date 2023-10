Νέα Υόρκη: Εκατοντάδες συλλήψεις στη διάρκεια διαδήλωσης εβραϊκού κινήματος κατά των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα

Nεαροί φόρεσαν χειροπέδες και μαύρα φούτερ πάνω στα οποία ήταν τυπωμένα με λευκά γράμματα τα συνθήματα "Not In Our Name" (Όχι Στο Όνομά Μας) και "Cease Fire Now" (Εκεχειρία Τώρα).

Εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή, στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια διαδήλωσης που διοργανώθηκε από εβραϊκό κίνημα κατά των βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με την αστυνομία και τους διοργανωτές.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τουλάχιστον 200 συλλήψεις ενώ οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας δήλωσαν ότι πάνω από 300 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης αυτής μέσα στον κεντρικό σταθμό της Νέας Υόρκης Grand Central.

Φωτογραφίες που ελήφθησαν εκεί δείχνουν μεγάλες σειρές από νεαρούς με χειροπέδες, που φορούν μαύρα φούτερ πάνω στα οποία είναι τυπωμένα με λευκά γράμματα τα συνθήματα "Not In Our Name" (Όχι Στο Όνομά Μας) και "Cease Fire Now" (Εκεχειρία Τώρα).

US Jews protest Israeli invasion of Gaza in New York pic.twitter.com/JX0wXaw029 — Sprinter (@Sprinter99800) October 27, 2023

Η μαζική καθιστική διαμαρτυρία διοργανώθηκε από την εβραϊκή οργάνωση Jewish Voice for Peace-New York City (Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη-Πόλη της Νέας Υόρκης), σύμφωνα με την οποία χιλιάδες υποστηρικτές απέκλεισαν την κύρια αίθουσα του σταθμού. Πρόκειται για την "μεγαλύτερη πράξη πολιτικής ανυπακοής που γνωρίσει η πόλη της Νέας Υόρκης σε είκοσι χρόνια", όπως σημείωσε.

Εικόνες δείχνουν τον σταθμό γεμάτο με διαδηλωτές που κρατούν πανό, πάνω στα οποία αναγράφεται: "Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να είναι ελεύθεροι" και "Θρηνείτε τους νεκρούς, αγωνιστείτε σαν τον διάβολο για τους ζωντανούς".

Ραβίνοι ξεκίνησαν την διαμαρτυρία ανάβοντας κεριά για το Σάββατο και απαγγέλλοντας το Καντίς, την εβραϊκή προσευχή για τους νεκρούς.

"Το Σάββατο είναι εν γένει ημέρα ανάπαυσης, αλλά εμείς δεν μπορούμε να μας επιτρέψουμε να αναπαυθούμε όσο γίνεται μια γενοκτονία στ'όνομά μας", δήλωσε η ραβίνος Μέι Γε σε ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές.

"Οι ζωές των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών είναι στενά συνδεδεμένες και η ασφάλεια δεν μπορεί να έρθει παρά μόνον μέσω της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ελευθερίας για όλους", πρόσθεσε.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι 7.326 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, εκ των οποίων πάνω από 3.000 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου στους βομβαρδισμούς, στους οποίους προέβη σε αντίποινα το Ισραήλ για την αιφνίδια φονική επίθεση της Χαμάς εκείνη τη μέρα στο ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας πάνω από 1.400 ανθρώπους, κυρίως αμάχους.

