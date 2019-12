Νέα Υόρκη: Επίθεση αγνώστου με μαχαίρι έξω από κατοικία ραββίνου - Πέντε τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, ΦΩΤΟ: Post Millenial - BΙΝΤΕΟ: twitter

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς ανακοίνωσε πως «ενοχλήθηκε ιδιαίτερα» από το γεγονός στο Μονσέι. «Υπάρχει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους πράξεις μίσους και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτήν την τρομερή κατάσταση», τόνισε η ίδια στον λογαριασμό της στο Twitter.

Τα τοπικά μέσα μεταδίδουν πως η αστυνομία διεξάγει έρευνες στην περιοχή. Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στο Ραμέιπο δεν θέλησε να σχολιάσει την πληροφορία.

