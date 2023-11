Νέα Υόρκη: Γυναίκα κατηγορεί τον δήμαρχο της πόλης για «σεξουαλική επίθεση» πριν από 30 χρόνια

Η καταγγελία σε βάρος του δημάρχου είναι μια από τις δεκάδες που υποβλήθηκαν αυτήν την εβδομάδα εναντίον προσώπων που κατέχουν δημόσια αξιώματα στη Νέα Υόρκη, με βάση τον Νόμο περί Ενηλίκων Επιζώντων, η ισχύς του οποίου πρόκειται να λήξει σήμερα. Ο νόμος αυτός έδινε περιθώριο ενός έτους σε θύματα να υποβάλουν μηνύσεις και καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα τα οποία κανονικά θα είχαν παραγραφεί εδώ και χρόνια.

Στην αγωγή δεν δίνονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι συνέβη πριν από 30 χρόνια μεταξύ του νυν δημάρχου, που τότε ήταν αστυνομικός, και της γυναίκας αυτής. Γίνεται μόνο λόγος για «σεξουαλική επίθεση, βιαιοπραγία και διακρίσεις στην εργασία λόγω του φύλου της ενάγουσας, αντίποινα, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας». Η γυναίκα ζητά αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τους εναγόμενους που, εκτός του δημάρχου, είναι ο δήμος της Νέας Υόρκης, μια υπηρεσία της Αστυνομίας της πόλης, μια αδελφότητα που εκπροσωπεί τους Αφροαμερικανούς αστυνομικούς (Guardians Association) και άλλα τρία άγνωστα πρόσωπα.

Η αστυνομία και η Guardians Association δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα να σχολιάσουν αυτήν την καταγγελία.

