Νέα Υόρκη: Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας του CEO μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας - ΒΙΝΤΕΟ

Η δολοφονία του 50χρονου σημειώθηκε γύρω στις 7 π.μ. (14:00 ώρα Ελλάδας) κοντά σε ξενοδοχείο στο κέντρο του Μανχάταν όταν πυροβολήθηκε στο στήθος και το πόδι από μασκοφόρο δράστη, ενώ λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο της Νέας Υόρκης Pix 11 New York.

«Δεν φαίνεται να ήταν μια τυχαία βίαιη ενέργεια» σχολίασε η Αστυνομική Διευθύντρια της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Φαίνεται ότι ο ύποπτος είχε στήσει καρτέρι επί πολλά λεπτά», πρόσθεσε.

Ο ύποπτος φορούσε κουκούλα, πυροβόλησε το θύμα του και στη συνέχεια διέφυγε, αρχικά πεζός και κατόπιν με ηλεκτρικό ποδήλατο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν μια πληροφορία που ανέφερε ότι το όπλο έφερε σιγαστήρα.

Στις αφίσες με τις οποίες η αστυνομία προσφέρει αμοιβή για κάθε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψη του υπόπτου, εικονίζεται ένας άνδρας με ποδήλατο που φέρει ένα γκρίζο σακίδιο. Σε άλλη φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας, ο ύποπτος σημαδεύει με ένα όπλο. Θεάθηκε για τελευταία φορά στο Σέντραλ Παρκ, ανέφερε η Τις.

Στα βίνεο από τις κάμερες ασφαλείας διακρίνεται ο ύποπτος να φτάνει στο Hilton περίπου πέντε λεπτά πριν από τον Τόμσον. Αγνόησε πολλούς άλλους περαστικούς και, όταν ο Τόμσον πλησίασε στο ξενοδοχείο, τον πυροβόλησε στην πλάτη με ένα πιστόλι. Συνέχισε να πυροβολεί ακόμη και αφού το όπλο του φαίνεται ότι μπλόκαρε.

«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι το θύμα μπήκε σκοπίμως στο στόχαστρο, αλλά δεν γνωρίζουμε το γιατί», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Τζόζεφ Κένι.

«Ο Μπράιαν ήταν ένας αξιοσέβαστος συνάδελφος και φίλος για όλους όσοι εργάζονταν μαζί του», ανέφερε ο όμιλος UnitedHealth Group σε ανακοίνωσή του. «Συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και ζητάμε την υπομονή και την κατανόησή σας, αυτή τη δύσκολη ώρα. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Μπράιαν και με όλους τους κοντινούς του ανθρώπους», πρόσθεσε.

These are images of the individual sought in connection to this investigation. If anyone has information as to the identity or location of this individual please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. pic.twitter.com/sm2GuEOYk1