Νέα Υόρκη: Πάνω από 130 συλλήψεις μετά από διαδηλώσεις υποστήριξης των Παλαιστινίων

Αυτά τα 133 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα στη συνέχεια, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

#NYU ARRESTS as NYU Stand Off happened last night on the campus where students and activists have set up a 'Liberated Zone' encampment.

Video by Olga Fe Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/uO3oLIRu3u