Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί έξω από νυχτερινό κέντρο στο Κουίνς - Δεκάδες τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεκατρείς άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από πυρά και τρεις από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως έχει γίνει γνωστό οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το κλάμπ Amazura. H αστυνομία αναζητά ένα όχημα με πινακίδες του Νιου Τζέρσι. Oι τραυματίες εντοπίστηκαν τόσο στο εσωτερικό του κλαμπ όσο και έξω από αυτό.

Mass Shooting in #NYC with 12 people struck by gunfire in and around Amazura Night Club in Jamaica, Queens. Three people were found shot in front of the club and additional injured people located inside on the 2nd floor, said police radio.

Officers outside also found two… pic.twitter.com/cWm8Zn62pl