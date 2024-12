Νέα Υόρκη: Ταξί ανέβηκε στο πεζοδρόμιο έξω από πολυκατάστημα - Επτά τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Μανχάταν κοντά στο κεντρικο πολυκατάστημα Macy's στην Πλατεία Χέραλντ, στη γωνία της West 34th Street και της Avenue of the Americas ή της Sixth Avenue. Το κατάστημα αυτό με τις διακοσμημένες βιτρίνες του αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες και τους Νεοϋρκέζους την περίοδο των εορτών.

Taxi hits multiple pedestrians outside iconic Manhattan Macy’s on Christmas Day, injuring child and five others: sources https://t.co/G11d4OtqU9 pic.twitter.com/qaJtCwdlz5

Εκτός από τον 58χρονο οδηγό του ταξί, στο περιστατικό τραυματίστηκαν ένα 9χρονο αγόρι, δύο γυναίκες ηλικίας 49 ετών και άλλες τρεις γυναίκες ηλικίας 19, 37 και 41, πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η μία από τις 49χρονες, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι, το 9χρονο αγόρι που υπέστη επίσης ένα τραύμα και η γυναίκα 41 ετών που τραυματίστηκε στο κεφάλι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι υπόλοιποι τρεις πεζοί είπαν ότι δεν χρειάζονται ιατρική φροντίδα, πρόσθεσε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι δεν απειλείται η ζωή κανενός από τους τραυματίες.

?????? BREAKING: NYC TAXI CRASH OUTSIDE MACY'S INJURES 6

A yellow cab slammed into pedestrians near Manhattan’s Macy’s on Christmas Day, leaving 6 hospitalized.

Police are investigating the shocking holiday crash in Herald Square.#NYC#HeraldSquare#Taxi#USA#BreakingNews… pic.twitter.com/tOIOUNcrJB