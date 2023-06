Nέα Υόρκη: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε πυρκαγιά εξαιτίας μπαταριών ηλεκτρικών ποδηλάτων - ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου επιτόπου, στη συνοικία Τσάιναταουν του Μανχάταν, η επικεφαλής της Πυροσβεστικής στην πόλη, η Λόρα Κάβανο, ανακοίνωσε πως τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Είναι «καθαρό» πως η φωτιά οφειλόταν σε «μπαταρίες ιόντων λιθίου και ηλεκτρικά ποδήλατα», πρόσθεσε η ίδια, διευκρινίζοντας πως το κατάστημα είχε ήδη επιπληχθεί για παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

Πρόκειται για την 1ο8η πυρκαγιά του τύπου από την αρχή της χρονιάς στη Νέα Υόρκη. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φθάσει τους 66 τραυματίες και τους 13 νεκρούς συνολικά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχασαν τη ζωή τους χθες, πάντα σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

This morning, a 3-alarm fire claimed the lives of four New Yorkers at 80 Madison Street in Manhattan. #FDNY Fire Marshals determined the fire to be accidental, caused by a lithium-ion battery in a first-floor e-bike shop. pic.twitter.com/MVrpSEmeU0