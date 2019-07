Νέα Υόρκη: Χορωδίες και θίασοι του Μπρόντγουεϊ ψυχαγωγούσαν τους περαστικούς κατά τη διάρκεια του μπλακ άουτ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Υποθέτω ότι αυτό είναι που αποκαλούμε “μια στιγμή της Νέας Υόρκης”», έγραψε στο Twitter αναρτώντας βίντεο με μια χορωδία να τραγουδά την ώρα που δύει ο ήλιος. «Βγήκα από το μετρό και είδα σκοτεινά εστιατόρια και φανάρια, πολίτες να κατευθύνουν την κίνηση των αυτοκινήτων και μια συναυλία του Κάρνεγκι Χολ στον δρόμο», πρόσθεσε.

Η Κάριν Ρος, μια άλλη χρήστρια του Twitter, ανήρτησε βίντεο με τη μουσική παράσταση που έδωσε στον δρόμο η Millennial Choirs and Orchestras.

@KatrinaNeeper Here is another video outside Carnegie Hall. You can use it on CNN. My name is Ken Richardson, and I am a member of this group which is the Millennial Choirs and Orchestras pic.twitter.com/bMgO2QxqH4