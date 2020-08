Νέα Ζηλανδία: Ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης στον μακελάρη του Κράιστσερτς -BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται τόσο βαριά ποινή στην ιστορία της χώρας. Η σφαγή ήταν η χειρότερη που έχει διαπραχθεί ποτέ στη Νέα Ζηλανδία.

Ο Μπρέντον Τάραντ, υπήκοος Αυστραλίας, 29 ετών, με ακροδεξιά πολιτική ταυτότητα, ομολόγησε την ενοχή του σε όλες τις κατηγορίες για 51 ανθρωποκτονίες από πρόθεση, 40 απόπειρες δολοφονίες από πρόθεση και διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας.

Ο δράστης φόραγε κάμερα και αναμετέδωσε ζωντανά τη σφαγή στα δύο τεμένη στην πόλη Κράιστσερτς μέσω Facebook.

White supremacist Brenton Tarrant who killed 51 Muslim worshippers in New Zealand's deadliest shooting has been sentenced to life without parole.

It's the longest prison term handed out in the country's legal history.

More on this breaking story: https://t.co/6XMnmkdWnkpic.twitter.com/EhNqFIFPsY